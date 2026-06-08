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Поляки критикуют политику властей

В Польше спустя год нахождения у власти Кароля Навроцкого почти половина граждан негативно оценивает деятельность главы режима.

Согласно опросам общественного мнения, особенно недовольны деятельностью польской администрации городские жители, причем 60 % выступающих против политики Навроцкого - это люди с высшим образованием.

Следует отметить, что антирейтинг польский президент удерживает с завидным постоянством. Дело в невыполненных обещаниях, среди которых не повышать пенсионный возраст и увеличить финансирование здравоохранения.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ПольшаКароль Навроцкий