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Поляки критикуют политику властей
Автор:Редакция news.by
В Польше спустя год нахождения у власти Кароля Навроцкого почти половина граждан негативно оценивает деятельность главы режима.
Согласно опросам общественного мнения, особенно недовольны деятельностью польской администрации городские жители, причем 60 % выступающих против политики Навроцкого - это люди с высшим образованием.
Следует отметить, что антирейтинг польский президент удерживает с завидным постоянством. Дело в невыполненных обещаниях, среди которых не повышать пенсионный возраст и увеличить финансирование здравоохранения.