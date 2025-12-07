Поляки не поддержали милитаристскую повестку Варшавы. Как сообщает Radio Zet, граждане страны массово пропускают занятия по военной подготовке. Отметим, соответствующие курсы начались в конце ноября. Ожидалось, что к концу года их пройдет порядка 100 тыс. человек, а в следующем - еще 300 тыс. Но планам варшавского режима сбыться не суждено. По итогу набрано было 18 тыс. обучаемых. При этом в некоторые воинские подразделения, где проходит обучение, не явилось более 50 % записанных на курсы. В среднем же, по данным Генштаба армии Польши, упражняться военному делу и выживанию отказывается каждый шестой.