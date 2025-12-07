Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Поляки массово пропускают занятия по военной подготовке

Поляки не поддержали милитаристскую повестку Варшавы. Как сообщает Radio Zet, граждане страны массово пропускают занятия по военной подготовке. Отметим, соответствующие курсы начались в конце ноября. Ожидалось, что к концу года их пройдет порядка 100 тыс. человек, а в следующем - еще 300 тыс. Но планам варшавского режима сбыться не суждено. По итогу набрано было 18 тыс. обучаемых. При этом в некоторые воинские подразделения, где проходит обучение, не явилось более 50 % записанных на курсы. В среднем же, по данным Генштаба армии Польши, упражняться военному делу и выживанию отказывается каждый шестой.

Разделы:

В мире

Теги:

Польша