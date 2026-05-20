Поляки потребовали от Туска остановить губительный "зеленый курс" Евросоюза

В Варшаве прошла многотысячная акция протеста: участники потребовали резкого изменения политического курса правительства страны.

Поляки требуют от Туска немедленно остановить губительный "зеленый курс" Евросоюза. Этот пакт, принятый в 2019-м, грозит Польше охлаждением экономики и резким промышленным спадом.

По маршруту манифестации, организованной движением "Солидарность", было перекрыто движение транспорта. 5-тысячная акция протеста, как сообщается, завершилась без существенных эксцессов.

