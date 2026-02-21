Программа подразумевает выделение кредита в размере 150 млрд евро на оборонную промышленность. Деньги брюссельские, и народ справедливо требует отменить кредит, который сделает Польшу еще более зависимой от ЕС. Есть вопросы и у самого Навроцкого. Ранее он предполагал, что Германия может попытаться нажиться на Варшаве в ходе реализации данной программы. Именно у ФРГ участники программы будут вынуждены закупать оружие на кредитные деньги.