Поляки усилили контроль в пунктах пропуска с Украиной

Польша начала более тщательно проверять украинских водителей на границе. Смотрят документы, страховку и наличные деньги.

Из-за новых правил в пункте пропуска "Краковец" уже скопились большие очереди. Польскую границу за час пересекли всего два автобуса. Водители стоят не менее 5 часов. Пропуск пешеходов через этот пункт не производится.

Кроме того, Польша оборудует около 112 км границы с Украиной электронными средствами защиты на деньги, которые были выданы Евросоюзом.