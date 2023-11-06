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Поляки блокировали пункты пропуска на украинской границе
Никогда такого не было и вот опять: навязанные братские узы, оказались не по нраву полякам. Продолжается экономическая война между Польшей и Украиной. На границе двух стран началась блокада пунктов пропуска - пока трех, но, возможно, в ближайшие дни к ним добавятся еще несколько. Акцию протеста проводят польские дальнобойщики. Они недовольны демпингом со стороны украинских транспортных компаний. Для украинцев требуют ввести спецразрешения и квоты. Блокаду поляки намерены продолжать до 3 января, но, если она не принесет результата, и дольше. Сейчас через границу пропускают по одной машине в час в каждом из направлений.
Этот конфликт явно приведет к дальнейшему росту напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом. С 15 сентября Польша блокирует поставки украинского зерна, поскольку они разоряют местных фермеров. На протяжении последних двух месяцев Зеленский и Дуда высказали в адрес друг друга массу претензий, а поляки даже готовились выставить украинцам счет на 20 миллиардов евро за оказанную помощь. В общем, от дружбы, которую недавно называли вечной, теперь не осталось и следа: гвоздем в ее гроб вполне может стать нынешняя блокада границы.
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