Поляки блокировали пункты пропуска на украинской границе

Никогда такого не было и вот опять: навязанные братские узы, оказались не по нраву полякам. Продолжается экономическая война между Польшей и Украиной. На границе двух стран началась блокада пунктов пропуска - пока трех, но, возможно, в ближайшие дни к ним добавятся еще несколько. Акцию протеста проводят польские дальнобойщики. Они недовольны демпингом со стороны украинских транспортных компаний. Для украинцев требуют ввести спецразрешения и квоты. Блокаду поляки намерены продолжать до 3 января, но, если она не принесет результата, и дольше. Сейчас через границу пропускают по одной машине в час в каждом из направлений.