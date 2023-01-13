Поляки избили украинских беженцев и потребовали от них уехать на родину

Семью украинских беженцев избили в польском Люблине, что вызвало "бурю" среди их соотечественников, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Dziennik Wschodni.



Инцидент произошел в центре города на автобусной остановке, когда беженка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету. "Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", - рассказала Оксана, добавив, что ругань сопровождалась нецензурной бранью и требованиями возвращаться на родину.



Когда ее несовершеннолетний сын захотел вызвать полицию, агрессивные мужчины попытались вырвать у него телефон, опрокинули его на землю и стали бить по голове, женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.



"Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не реагировал. Даже мужчины просто смотрели", - посетовала Оксана. В результате вся семья оказалась в больнице, у подростка диагностировали перелом пальца, при этом пострадавшие решили, что нападение произошло на национальной почве. Полиция опознала злоумышленников, ими оказались двое местных жителей в возрасте 25 и 30 лет, на данный момент проводится расследование.



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