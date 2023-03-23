Поляки не хотят войны, заявил польский правозащитник

В прошлом году проводился опрос в стране, где 30 % поляков прямо сказало, что в случае мобилизации и конфликта с Россией они готовы убежать в другую страну - на Запад или в Беларусь, куда есть прекрасная возможность поехать без визы, лишь бы не попасть под мобилизацию. Я считаю, что поляки на сегодняшний день не готовы воевать с Россией, идти на фронт ради каких-то чужих интересов.

Мартин Миколайек, польский правозащитник