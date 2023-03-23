ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Поляки не хотят войны, заявил польский правозащитник

Граждане Польши не готовы воевать с Союзным государством в отличие от властей, которые целенаправленно формируют у своего населения искаженную картину происходящего в регионе. Это заявил польский правозащитник Мартин Миколайек в эфире радио Sputnik.

В прошлом году проводился опрос в стране, где 30 % поляков прямо сказало, что в случае мобилизации и конфликта с Россией они готовы убежать в другую страну - на Запад или в Беларусь, куда есть прекрасная возможность поехать без визы, лишь бы не попасть под мобилизацию. Я считаю, что поляки на сегодняшний день не готовы воевать с Россией, идти на фронт ради каких-то чужих интересов.
Мартин Миколайек, польский правозащитник

По мнению правозащитника, заметно изменилось и отношение к украинским беженцам в Польше. Сами поляки стали чаще выходить на митинги, в открытую выражать протест против политики польских властей в отношении украинского конфликта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все