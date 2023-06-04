Поляки недовольны экономикой и политикой властей - в стране проходит масштабная акция протеста

"Мы не позволим украсть у нас демократию " - с такой речевкой вышли на "Марш Туска" люди в Варшаве. Глава "Гражданской коалиции" призвал граждан поддержать его в акции протеста, которая осуждает экономические и политические решения правящей партии Польши "Право и справедливость". Марш проводится против "дороговизны, воровства и лжи", а также за свободные выборы. Свою позицию выражают десятки тысяч человек.