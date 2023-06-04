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Поляки недовольны экономикой и политикой властей - в стране проходит масштабная акция протеста

"Мы не позволим украсть у нас демократию " - с такой речевкой вышли на "Марш Туска" люди в Варшаве. Глава "Гражданской коалиции" призвал граждан поддержать его в акции протеста, которая осуждает экономические и политические решения правящей партии Польши "Право и справедливость". Марш проводится против "дороговизны, воровства и лжи", а также за свободные выборы. Свою позицию выражают десятки тысяч человек.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса предупредил о возможной гражданской войне в стране, если в кресле президента останется Дуда и его сторонники.

Фото: pixabay.com

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