Поляки опасаются, что им придется воевать

На неожиданный эффект конфликта в Украине обращает внимание издание Rzeczpospolita. 17 % граждан Польши рассматривают возможность покинуть страну. Причина в том, что официальная Варшава максимально активно выступает на стороне Киева и потому постоянно балансирует на грани вовлечения в вооруженное противостояние. Соответственно, поляки опасаются, что им также придется воевать, причем с противником, который располагает ядерным оружием. Особые волнения у граждан Польши вызывают регулярные обстрелы Запорожской атомной станции. Поляков тревожит, что ВСУ при своей нынешней целеустремленности могут разжечь ядерную катастрофу в самом центре Европы.