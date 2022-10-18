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Поляки опасаются, что им придется воевать
На неожиданный эффект конфликта в Украине обращает внимание издание Rzeczpospolita. 17 % граждан Польши рассматривают возможность покинуть страну. Причина в том, что официальная Варшава максимально активно выступает на стороне Киева и потому постоянно балансирует на грани вовлечения в вооруженное противостояние. Соответственно, поляки опасаются, что им также придется воевать, причем с противником, который располагает ядерным оружием. Особые волнения у граждан Польши вызывают регулярные обстрелы Запорожской атомной станции. Поляков тревожит, что ВСУ при своей нынешней целеустремленности могут разжечь ядерную катастрофу в самом центре Европы.
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