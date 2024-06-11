Поляки поддерживают стрельбу по мигрантам

Пугающие данные соцопроса: большинство поляков выступают за предоставление силовикам права на неограниченное применение оружия против нарушителей границы. 58 % респондентов однозначно поддерживают идею, 28 % - скорее поддерживают. Очевидно, теперь власти не замедлят дать военным карт-бланш на ведение огня по мигрантам. В настоящий момент расследуются 4 эпизода, связанных с применением оружия на границе: один прошлогодний, три недавних. Во всех случаях солдатам, открывшим огонь, ничто не угрожало: характерно, что лишь по одному эпизоду обвинение было все же предъявлено. В общем, и сейчас за стрельбу по мигрантам силовикам практически ничего не грозит: теперь, с опорой на народную поддержку, военным могут разрешить все, что угодно.