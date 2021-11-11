Поляки попытались незаконно перевезти 18 мигрантов

Вот кто состоит в преступной схеме по доставке и перевозке мигрантов. Двое поляков пытались перевезти 18 иракцев в фальшивой машине. Для этого они замаскировали автомобиль под "скорую помощь". Согласно данным местных правоохранителей, офицеры остановили транспорт для осмотра, так как внешний вид и оборудование вызвали подозрения у полиции. Врачи в защитных комбинезонах оказались простыми жителями Варшавы. Вину признали сразу. За помощь в незаконном пересечении границы мужчин могут лишить свободы на срок до 8 лет. Иракцев поместят в закрытый центр содержания иностранцев. Сейчас пограничники выясняют, как беженцы оказались в Польше.