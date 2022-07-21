Поляки призывают не втягивать страну в войну из-за чужих интересов

Простые поляки не хотят, чтобы их втягивали в войну из-за чужих интересов. В стране все чаще начали появляться таблички с призывами не вовлекать Польшу в конфликт. Размещают подобные плакаты на дорогах, по которым передвигается техника НАТО. Но позиция местных жителей кардинально отличается от мнения еврочиновников.



Брюссель официально согласовал выделение из бюджета еще 500 млн евро для закупки оружия для ВСУ. Это пятый транш. Таким образом общий объем военной помощи Киеву от ЕС с начала конфликта оценивается в 2,5 млрд евро. Отмечается, что эти средства были направлены европейским странам в качестве компенсации за поставки Украине вооружений из собственных запасов.