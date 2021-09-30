ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Поляки разослали сообщения с требованием покинуть страну всем пересекающим государственный рубеж

Польские власти, судя по всему, не рады ни одному въезжающему в свою страну человеку. Накануне Варшава разослала десятки тысяч сообщений всем пересекающим государственный рубеж. В них говорится, что граница закрыта, адресатов призывают "отказаться от задуманного и вернуться в Минск". Под сообщением прикреплены ссылки с текстом на английском, французском, арабском, польском и русском языках с предупреждением о том, что пересечение границы может грозить заключением под стражу. Таким образом Варшава хотела остановить поток мигрантов, однако перестаралась и высказала нежелание принимать обратно даже своих граждан.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все