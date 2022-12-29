Поляки требуют от Германии денег

Польский МИД пообещал в следующем году всерьез взяться за взыскание с Германии репараций. Отметим, что и в 2022-м поляки об этом не забывали: только за последние дни Варшава отправила правительствам различных стран 51 ноту, в которых перечислены польские потери в годы Второй мировой и указан размер требований. А это 1,3 трлн евро. Берлин уже не раз заявлял, что вопрос о репарациях считает исчерпанным: все документы были подписаны еще 70 лет назад и стороны отказались от взаимных претензий.

