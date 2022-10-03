Поляки требуют от немцев $1,5 трлн

Поляки решили преодолеть экономический кризис за счет Германии. Глава МИД Польши подписал ноту о репарациях. В ней утверждается, что урегулирование последствий агрессии и немецкой оккупациидолжно включать в себя выплату Германиейкомпенсации материального и нематериального ущерба, причиненного польскому государству.



Варшава также настаивает на системном решении вопроса о разграбленных польских культурных ценностях и архивах.



Общую сумму убытков Польша оценила в триллион 532 миллиарда 170 миллионов долларов.



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