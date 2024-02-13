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Поляки требуют открыть пограничные переходы с Беларусью и наладить диалог

Открыть пограничные переходы с Беларусью и наладить диалог с соседями! Такой призыв звучит как ни странно со стороны Польши, но от простых людей. Активисты польской политической партии "Фронт" организовали пикет, в ходе которого напомнили, что погранпереход "Бобровники" был закрыт после приговора Андрею Почобуту - экстремисту, который призывал к санкциям и разжигал ненависть. Пришла пора посмотреть правде в глаза.

Поляки имеют безвизовый въезд на всю территорию Республики Беларусь. Их приглашают в любое время. Беларусь - открытая страна. Вот я и спрашиваю, что нам, как полякам, приходится скрывать? Почему мы усложняем жизнь нашим гражданам, закрываем переходы через границу? В чем проблема?
Кшиштоф Толвиньски, председатель политической партии "Фронт" (Польша)

"Если там есть "режим", как говорит наша пропаганда и другие, тогда почему они не боятся показать "свой режим"? А чего боится польская власть, зависимая от США? Почему вы обманываете своих граждан? В чьих интересах вы это делаете? В чьих интересах вы закрываете эти границы?", - не понимает Кшиштоф Толвиньски.

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