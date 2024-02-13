Поляки требуют открыть пограничные переходы с Беларусью и наладить диалог

Поляки имеют безвизовый въезд на всю территорию Республики Беларусь. Их приглашают в любое время. Беларусь - открытая страна. Вот я и спрашиваю, что нам, как полякам, приходится скрывать? Почему мы усложняем жизнь нашим гражданам, закрываем переходы через границу? В чем проблема?

Кшиштоф Толвиньски, председатель политической партии "Фронт" (Польша)