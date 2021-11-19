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Поляки требуют пропустить к беженцам Красный Крест

Уже не могут спокойно смотреть на действия режима Дуды-Моравецкого и простые граждане Польши. "Мы призываем Польский Красный Крест на границу!" С таким требованием пришли местные жители к офису организации в Варшаве. Они вручили сотрудникам петицию с требованием их допуска на границу, которую подписали более 12 тысяч поляков. В обращении говорится, что "ситуация с беженцами является драматичной. И если польское государство не допускает муниципальные организации, то Красный Крест имеет возможность и моральное обязательство помочь, ведь это независимая международная организация, говорится в петиции. Увы, так было раньше. Правил в Европе - сейчас нет. Им можно все. Варшава открыто плюет на международные права и сама прописывает для себя удобные законы.

У нас нет доступа в зону с военным положением, у нас нет доступа к информации о результатах вскрытия тел и к идентификационным данным тех, кто умер на границе. Эти дела находятся в ведении прокуратуры и составляют тайну следствия. Также этими случаями занимаются спецслужбы.Мы шесть раз обращались к правительству, чтобы нам открыли доступ в эту закрытую зону. Каждый раз мы получаем отрицательный ответ. Точно так же, как и все остальные неправительственные организации.
Ежи Бузек, председатель Польского Красного Креста

Варшава игнорирует нормы международного права

Польские бесчинства уже увидели и в Совете Европы. Даже одиозная правозащитница Дуня Миятович (комиссар по правам человека) признала, что запрет на доступ в приграничные районы Польши имеет пагубные последствия. Она настаивает на допуске гуманитарной и правовой помощи, а также журналистов.

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