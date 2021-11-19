Поляки требуют пропустить к беженцам Красный Крест

У нас нет доступа в зону с военным положением, у нас нет доступа к информации о результатах вскрытия тел и к идентификационным данным тех, кто умер на границе. Эти дела находятся в ведении прокуратуры и составляют тайну следствия. Также этими случаями занимаются спецслужбы.Мы шесть раз обращались к правительству, чтобы нам открыли доступ в эту закрытую зону. Каждый раз мы получаем отрицательный ответ. Точно так же, как и все остальные неправительственные организации.

Ежи Бузек, председатель Польского Красного Креста