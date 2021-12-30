Поляки возмущены отношением Варшавы к беженцам

Несмотря на преступное отношение официальной Варшавы к беженцам, неравнодушные поляки не могут оставаться в стороне. Накануне в своих соцсетях высказался доктор философии Мирослав Минишевский:



Я смотрю по сторонам, где живу, и не вижу тех же лесов. Раньше я ассоциировал леса с красными сосновыми грибами, с лосями, а теперь иду и смотрю: иранцы здесь, сирийцы в другом месте. У кого-то здесь сломана нога, кто-то пять дней не пил воды. Я смотрю и вижу место страданий. Я не согласен с тем, что кто-то запрещает мне иметь моральные порывы. Все боятся помогать, и это страх перед госаппаратом. Государство возложило на нас бремя морального порыва. Если я еду по дороге и вижу аварию, я стараюсь помочь. То же самое на границе.



Страх - основная эмоция попавших в зависимость от польских властей. От насилия до убийства - в приграничной зоне от страшных действий не застрахованы ни беженцы, ни даже те, кто им помогает. Европейские демократы тем временем продолжают молчать.