Поляки возмущены тратами Варшавы на киевский режим

Правда, такое "соседство" у простых поляков уже вызывает недовольство. Дело в том, что украинские беженцы повадились приезжать в Польшу за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину. И таких иждивенцев уже полтора миллиона. Наплыв подобных "гостей", финансовая помощь Киеву, наводнение польского рынка продуктами из Украины подрывают стабильность страны - тревогу бьет председатель Польской крестьянской партии. Впрочем, скоро в Польше парламентские выборы и нынешнему режиму придется отвечать.