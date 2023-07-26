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Поляки возмущены тратами Варшавы на киевский режим
Польша, блокируя продажи украинского зерна, активно оказывает киевскому режиму военную помощь для истребления самих украинцев и уже рассчитывает на кусок территории "Незалежной".
Правда, такое "соседство" у простых поляков уже вызывает недовольство. Дело в том, что украинские беженцы повадились приезжать в Польшу за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину. И таких иждивенцев уже полтора миллиона. Наплыв подобных "гостей", финансовая помощь Киеву, наводнение польского рынка продуктами из Украины подрывают стабильность страны - тревогу бьет председатель Польской крестьянской партии. Впрочем, скоро в Польше парламентские выборы и нынешнему режиму придется отвечать.
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