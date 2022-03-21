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Поляки заявляют о давлении Брюсселя на Варшаву

Противоречия внутри Евросоюза становятся все очевиднее. Поляки в очередной раз заявили о давлении Брюсселя на Варшаву. Польские политики возомнили себя примером демократии, но по факту в стране постоянно нарушается принцип независимого суда, свободы слова и права человека. Когда Евросоюз начал выполнять свои угрозы и штрафовать Варшаву за нарушение правил объединения, то чиновники подняли вой, обвиняя Брюссель в якобы немотивированных санкциях.

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