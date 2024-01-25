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Поляки жалуются на рост преступности в стране из-за наплыва украинских беженцев

Поляки жалуются на то, что наплыв украинских беженцев привел к росту уровня преступности. В Польше выходцы из Незалежной лидируют в этом вопросе среди иностранцев. Об этом сообщает местная газета "Речь Посполита" со ссылкой на отчет полиции.

Так, в стране в прошлом году иностранцы совершили около 17 300 преступлений. Это в пять раз больше, чем 10 лет назад.

При этом журналисты уточняют, что особенно часто украинцы совершают правонарушения в пьяном состоянии (примерно 70 % от общего числа).

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