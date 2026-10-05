Поляков ждут новые правила оплаты за отопление

Польские власти готовят для своих граждан неприятный новогодний подарок. С 1 января в стране меняются правила расчета стоимости отопления в многоквартирных домах. Теперь перекрыть радиатор недостаточно, чтобы сэкономить.

Новые правила вводят обязательную минимальную плату за тепло. Чиновники требуют, чтобы каждый жилец оплачивал поддержание базовой температуры в здании на уровне 16 градусов, даже если его собственные батареи абсолютно холодные.

Авторы называют поборы "равномерным распределением расходов". На деле же с граждан будут принудительно взыскивать не менее 15 % затрат всего дома. Итоговая сумма зависеть будет от аппетитов конкретных жилищных кооперативов и цен на энергию, которые, судя по тенденции для Европы, свой рост продолжат.