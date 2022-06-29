Полянский: Целью удара ВС России был ангар с оружием, а не торговый центр украинского Кременчуга

Целью удара Вооруженных сил России был ангар с западным оружием, а не торговый центр украинского Кременчуга. Это заявление российской стороны прозвучало на заседании Совбеза ООН. Встреча была созвана по требованию Киева. Как уточнил Дмитрий Полянский, удар наносился по складу с вооружением и боеприпасами западного и американского производства в районе Кременчугского завода дорожных машин.



Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН:

Это оружие предназначалось для переправки в Донбасс, где бы это оружие использовалось для обстрела жилых зданий. Российский удар помог это предотвратить. Хочу напомнить вам, что поставками вооружений вы продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву украинский народ, и чем раньше вы это поймете, тем раньше Киев сядет за стол переговоров с реалистичных позиций, а не фантомов.



Полянский также обвинил Зеленского в использовании пожара в Кременчуге в качестве повода запросить еще больше западного вооружения.

