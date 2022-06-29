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Полянский: Целью удара ВС России был ангар с оружием, а не торговый центр украинского Кременчуга
Целью удара Вооруженных сил России был ангар с западным оружием, а не торговый центр украинского Кременчуга. Это заявление российской стороны прозвучало на заседании Совбеза ООН. Встреча была созвана по требованию Киева. Как уточнил Дмитрий Полянский, удар наносился по складу с вооружением и боеприпасами западного и американского производства в районе Кременчугского завода дорожных машин.
Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН:
Это оружие предназначалось для переправки в Донбасс, где бы это оружие использовалось для обстрела жилых зданий. Российский удар помог это предотвратить. Хочу напомнить вам, что поставками вооружений вы продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву украинский народ, и чем раньше вы это поймете, тем раньше Киев сядет за стол переговоров с реалистичных позиций, а не фантомов.
Полянский также обвинил Зеленского в использовании пожара в Кременчуге в качестве повода запросить еще больше западного вооружения.
Запад продолжает накачивать Украину оружием
Меж тем правительство ФРГ впервые опубликовало список отправленных Украине вооружений, а также план дальнейших поставок. В перечень вошли системы ПВО, разведывательные дроны, системы залпового огня с боезапасом, 30 зенитных самоходных установок "Гепард", а также семь гаубиц "Панцирь".
Эти системы, по заверению ведомства, являются одними из самых современных в мире. Дальность выстрела гаубицы до 40 км. Еще шесть единиц этой техники ФРГ направит Киеву совместно с Нидерландами. Кроме того, комплексный пакет помощи для Украины будет обсуждаться на саммите НАТО, проходящем в Мадриде.
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