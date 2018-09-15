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Пользователей соцсетей насмешил полный драматизма репортаж одного из местных тележурналистов

Во время прямого включения он стал изображать, как ветер едва не сбивает его с ног. Казалось бы, самоотверженности мужчины можно позавидовать, если бы не двое прохожих, которые внезапно появились за спиной репортера и как ни в чем не бывало шли прогулочным шагом.

Попытка руководства телеканала оправдать своего сотрудника вышла еще более смешной. В официальном заявлении сказано, что его шатало от усталости. Сами же американцы считают, что корреспондент достоин как минимум номинации на премию "Эмми" за свою убедительную актерскую игру.

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