Пользователей соцсетей насмешил полный драматизма репортаж одного из местных тележурналистов

Во время прямого включения он стал изображать, как ветер едва не сбивает его с ног. Казалось бы, самоотверженности мужчины можно позавидовать, если бы не двое прохожих, которые внезапно появились за спиной репортера и как ни в чем не бывало шли прогулочным шагом.