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Пользователей соцсетей насмешил полный драматизма репортаж одного из местных тележурналистов
Во время прямого включения он стал изображать, как ветер едва не сбивает его с ног. Казалось бы, самоотверженности мужчины можно позавидовать, если бы не двое прохожих, которые внезапно появились за спиной репортера и как ни в чем не бывало шли прогулочным шагом.
Попытка руководства телеканала оправдать своего сотрудника вышла еще более смешной. В официальном заявлении сказано, что его шатало от усталости. Сами же американцы считают, что корреспондент достоин как минимум номинации на премию "Эмми" за свою убедительную актерскую игру.
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