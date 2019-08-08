Пользователи Apple подают на компанию в суд

Владельцы "яблочных" смартфонов утверждают, что их личные разговоры с голосовым помощником Сири прослушивают! А это нарушает закон о неприкосновенности личной жизни. О том, что корпорация знает, чем пользователи делятся с Сири, написала "Зэ Гардиан", ссылаясь на свои источники в компании. Статья вызвала резонанс: теперь истцы требуют от Apple денежных компенсаций.