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Пользователи Apple подают на компанию в суд

Владельцы "яблочных" смартфонов утверждают, что их личные разговоры с голосовым помощником Сири прослушивают! А это нарушает закон о неприкосновенности личной жизни. О том, что корпорация знает, чем пользователи делятся с Сири, написала "Зэ Гардиан", ссылаясь на свои источники в компании. Статья вызвала резонанс: теперь истцы требуют от Apple денежных компенсаций.

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