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За что голосовали пользователи Twitter - опрос был запущен Маском

За что голосовали пользователи Twitter - опрос был запущен Маском

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании, сообщает РИА Новости. Опрос был запущен самим Маском 12 часов назад. Предприниматель обещал подчиниться его результатам. Как следует из данных в аккаунте Маска, в опросе приняли участие более 17,5 миллиона пользователей.За уход миллиардера с поста главы Twitter проголосовали 57,5% пользователей, против - 42,5%. Промежуточных вариантов ответа не предусматривалось.

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