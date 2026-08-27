Помидорные сражения развернулись на улицах испанского Буньоля

Более 22 тыс. человек приняли участие в традиционном фестивале "Томатина", который ежегодно проводится в Испании.

На сей раз в сражениях на улицах города Буньоль было использовано 150 т помидоров - именно эти "боеприпасы" применяются участниками фестиваля.

Количество примененных в Буньоле в качестве оружия томатов выросло на 30 т, это позволяет сделать вывод, что участники фестиваля были на 20 % более воинственны, чем в 2025 году.