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Помидорные бои в Испании: 78 лет в городе Буньоль проводят фестиваль "Томатина"

Жители испанского города Буньоль провели масштабную битву помидорами в честь фестиваля "Томатина", который проводится в городе вот уже 78 лет. После специального сигнала всем желающим разрешено бросать друг в друга помидоры. Большинство участников одеваются в белую одежду, чтобы красный цвет был лучше виден. Кстати, за все годы проведения томатных боев не произошло ни одного несчастного случая.

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