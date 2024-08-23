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Помилованный в Беларуси Кригер стал фигурантом дела в Германии
В Германии возбудили дело против Рико Кригера, который был помилован в Беларуси и вернулся домой в рамках обмена заключенными между Россией и Западом, сообщает Die Welt.
Генпрокуратура ФРГ подозревает Кригера в "осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ", а также в наемничестве. Напомним, Рико Кригер, завербованный украинскими спецслужбами, был приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания за терроризм. Президент Александр Лукашенко его помиловал, что позволило немцу вернуться на родину.
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