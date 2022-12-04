Европа устала от украинских беженцев

Никто из The New York Times даже не удосужился спросить сегодня у Зеленского, куда делись все отправленные ему деньги? Никто не потребовал подсчета миллиардов долларов ваших налогов, которые исчезли в карманах спортивных костюмов украинских олигархов. Для них задавать такие вопросы было бы слишком грубо, он же их гость. Вместо этого The New York Times предоставило возможность Зеленскому потребовать гораздо больше ваших денег, и он эту возможность, конечно же, использовал.

Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News