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Европа устала от украинских беженцев
Помимо экономической ситуации, Европе приходится решать проблемы с украинскими беженцами. В Уэльсепереселенцев обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения интеграции в местные общины, пишет Wales Online. В Германии охранники приюта для беженцев устроили потасовку с украинкой из-за удлинителя, который она принесла в свой контейнер. Здесь живут около 250 человек, и, по правилам, проводить себе электрические кабели постояльцы не могут из соображений пожарной безопасности. Несмотря на это, девушка решила сделать себе в номере Wi-Fi. Итог - травма плеча и боязнь дальше жить в этом приюте.
Где деньги, Зеленский?
Да и в целом все чаще в информационном пространстве Запада стала фигурировать "усталость" от украинского кризиса. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился встрече Зеленского с журналистами демократического издания The New York Times.
Никто из The New York Times даже не удосужился спросить сегодня у Зеленского, куда делись все отправленные ему деньги? Никто не потребовал подсчета миллиардов долларов ваших налогов, которые исчезли в карманах спортивных костюмов украинских олигархов. Для них задавать такие вопросы было бы слишком грубо, он же их гость. Вместо этого The New York Times предоставило возможность Зеленскому потребовать гораздо больше ваших денег, и он эту возможность, конечно же, использовал.
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