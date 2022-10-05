Помочь каждому - Беларусь и ООН обсудили тему беженцев из Украины

Изменения в указ Президента "О пребывании граждан Украины" позволили в ускоренном порядке рассмотреть более 3 тысяч ходатайств о выдаче разрешения на временное проживание, более 1700 - на постоянное. А свыше 1800 украинцев обратились за предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты. Такие цифры сегодня озвучили на заседании координационного форума по вопросам гуманитарной помощи беженцам из Украины. Так, заинтересованные стороны готовят запуск онлайн-платформы. Там будет перечень организаций, предоставляющих помощь приезжающим из соседней страны. Старт проекта запланирован на ноябрь.



Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Проблемные вопросы, с которыми сталкивались республиканские органы государственного управления при работе с гражданами, прибывающими с территории Украины, были разрешены указом Президента, который тот подписал 17 сентября. Документ регулирует все вопросы оказания гуманитарной, медицинской и другой помощи гражданам Украины, которые находятся в трудной жизненной ситуации и пребывают на территории Беларуси. И МВД по своей компетенции выдает им разрешения на постоянное или временное проживание, регистрирует их, а также выдает разрешения на право занятия трудовой деятельностью. Кроме того, мы оперативно по поручению Президента рассматриваем ходатайства от украинцев о представлении гражданства. Сегодня в рамках встречи представители госучреждений, международных и неправительственных структур отрегулировали механизм оказания помощи. Он исключает все бюрократические проволочки. И здесь важно понимать, что это не только материальные вопросы, это любая помощь украинцам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.



Мамо Мулусеу, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:

Главное - узнать нужды людей, найти ресурсы и организовать их доставку. Основная задача не только гуманитарная, но и материальная защита беженцев. Также он особо подчеркнул важность оказания им правовой помощи, чтобы они, прибывая в страну, находились в ней легально.