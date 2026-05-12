Помощь Украине со стороны США сокращена на 99 %
Американская The New York Times сообщает, что администрация Трампа сократила помощь Украине на 99 %. Причина в последовательном, но неуклонном ухудшении взаимоотношений Вашингтона и Киева.
Все началось еще до президентских выборов в США, когда Зеленский фактически выступал с агитацией за противников Трампа. На апрельской годичной давности встрече двух политиков случился скандал, в ходе которого украинца едва не выставили из Белого дома. Сократив помощь Киеву, американцы, впрочем, не остановили военные поставки, их перевели на коммерческую основу, оружие оплачивают теперь либо европейцы, либо сами украинцы.
И здесь дополнительным фактором ухудшения отношений стала чудовищная киевская коррупция. Накануне на Украине было предъявлено обвинение экс-главе офиса Зеленского Ермаку. Ему инкриминируют отмывание денег на строительстве дворцов для окружения Зеленского. По общему мнению, этот скандал неслучайно вспыхнул именно теперь. Антикоррупционное бюро, которое объявило войну Зеленскому, контролируют сообща Вашингтон и Брюссель. Очевидно, что именно теперь интересы ЕС и США совпали: Украину пытаются сделать более управляемой, возможно, более сговорчивой при обсуждении вопросов мира и территориальных уступок.