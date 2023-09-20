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Помощник президента РФ рассказал, перейдут ли в России на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - это вопрос договоренностей между работником и работодателем.Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом пишет ТАСС.
"Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют график работы. Это вопрос договоренностей всегда между работодателями и работниками", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в России.
Согласно исследованию, опубликованному весной 2023 года газетой "Известия", 81 % российских компаний поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, но только 4 % рассматривают такую возможность в ближайшие годы. При этом за сокращение рабочей недели в основном выступает крупный бизнес.
Фото: pixabay.com
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