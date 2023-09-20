Помощник президента РФ рассказал, перейдут ли в России на четырехдневную рабочую неделю

"Сейчас у нас есть такая возможность, как вы знаете. У нас предприятия сами определяют график работы. Это вопрос договоренностей всегда между работодателями и работниками", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в России.