"Понятия не имею, что я делаю" - канадец с вирусными плакатами выиграл выборы в горсовет

Политическая система Канады окончательно превратилась в фарс. На выборах в горсовет победу одержал некий Роджерс, который построил свою кампанию на лозунге: "Понятия не имею, что я делаю".

Он в открытую говорил избирателям, что ненавидит политику, не понимает своих будущих обязанностей и совершенно некомпетентен. Его вирусные плакаты с надписями "Просто пытаюсь платить за аренду" взорвали соцсети.

Как итог - абсолютный дилетант получил кресло в городском совете. Вывод: канадцы, уставшие от пустых обещаний, готовы отдать власть первому встречному, только бы тот сразу признался, что ничего не собирается делать.