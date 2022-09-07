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Попасть в Украину без взятки невозможно, жалуются польские дальнобойщики

Перипетии в Европе развиваются все стремительнее. Западные друзья и партнеры "захлебываются" во внутренних разборках. На границе с Украиной продолжаются протесты польских дальнобойщиков. Водители жалуются, что попасть в соседнюю страну без взятки невозможно. При этом с протестующими дальнобойщиками расправляются неизвестные - их избивают, а машины сталкивают в кювет. Также поляки жалуются, что даже собственное правительство к ним равнодушно - оно помогает украинцам перевозить контрабанду.


Фото: pixabay.com

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