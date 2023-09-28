Попрошайка в городе - прячьте свои кошельки! Буллинг в сети: что простые американцы думают о Зеленском

Как видим, Вашингтон так увлекся поддержкой украинского конфликта, что времени и ресурсов на решение внутренних проблем, которых у США накопилось немало, совсем не осталось.Рекордный госдолг, рост числа бездомных, массовые кражи в магазинах и серьезный кризис, связанный с хлынувшим в Штаты потоком наркотиков.

Подробности гибели американской мечты - в авторской рубрике"Таблица Менделевой".

Жизнь взаймы. Как США зарывают себя в долговую яму? Рост преступности и фентаниловая эпидемия: когда Байден займется решением внутренних проблем Штатов? И почему Зеленский столкнулся с буллингом в соцсети Х?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Ни потолка ни дна. Вашингтон продолжает уходить в минус. Госдолг США достиг нового максимума - 33 триллиона долларов. За последние 100 лет он вырос в 84 раза. И если выше потолка не прыгнешь, то можно его отменить? Во всяком случае так поступил Байден. Ранее президент США подписал закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года.

США - самый большой мировой должник. Более 90 % американцев сократили свои расходы за последние шесть месяцев. Это следует из опроса, проведенного компанией Morning Consult по запросу телеканала CNBC. А цены на бензин впервые с августа 2022 года превысили 4 доллара за галлон. Местные магазины массово переходят на онлайн-торговлю из-за роста преступности. Washington Post информирует - сеть супермаркетов Giant Food убирает с полок продукцию Tide, Dove, Pantene и Colgate во избежание краж. В тренде - грабежи в стиле "хватай и беги".

Всадник на белом коне: еще один кризис в США связан с потоком наркотиков. Смертность от передозировки с начала XXI века - здесь выросла более чем в 5 раз.

США, где проживает 5 % населения планеты, потребляют 80 % мирового объема опиоидов. Эта страна – черная дыра и источник проблем для глобальных усилий по противодействию распространению наркотиков. Мао Нин, официальный представитель МИД Китая

Фентаниловая долина. Детский сад в Нью-Йорке стал наркопритоном. Двум подозреваемым предъявлено обвинение в убийстве, а еще один человек разыскивается полицией по факту смертельного воздействия наркотического вещества в детском саду в Бронксе.

Только что стало известно, что дошкольник умер из-за передозировки фентанилом, а троих других детей удалось спасти, введя им наркэн. Как утверждают официальные лица, фентанил является главной угрозой нашему обществу. Наркотик нашли в детском садике, прямо в игровой комнате. Он присутствовал в таких количествах, что сотрудникам экстренных служб пришлось надеть спецодежду. В игровой комнате обнаружили целый килограмм фентанила. Этого объема хватило бы, чтобы убить 500 тысяч человек. Такие новости приходят из США

Зафиксирован в США и рекордный рост числа бездомных. По данным Wall Street Journal, всего за год их количество выросло на 11%. Количество лиц без определенного места жительства в стране составляет более 577 тысяч человек. Предлагаем отправиться на экскурсию по "американской мечте".

На этом фоне член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала помощь Украине ужасным позором. Считает, что "Америка выглядит как зомби-пустошь в упадке", и американский журналист Джексон Хинкл.

Если власти США будут продолжать принимать такие решения - отправлять 250 миллионов долларов или около того в Украину и лишь 700 долларов тем, кого коснулись пожары на Гавайях. Им нет дела до американских семей, им нет дела до людей в нашей же стране, до нашей инфраструктуры. Америка выглядит как зомби-пустошь в упадке. С ума сойти. Джексон Хинкл, журналист (США)

Но вместо того, чтобы, наконец, заняться решением внутренних проблем, американцев пытаются убедить в важности помощи Украине, а из Зеленского сделать супергероя. Его лицо теперь украшает коробки с хлопьями для завтраков. Цена упаковки - без малого 12 долларов.

Но выходит, если честно, не очень. Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского, после того, как он написал, что прибыл на Генассамблею ООН и надеется на встречу с Байденом.

Заявили об отсутствии денег для Украины даже в конгрессе США. Член палаты представителей от Республиканской партии Байрон Дональдс напомнил, что у США дефицит в два триллиона долларов.

В настоящий момент денег у нас для Украины нет. Просто нет. Байрон Дональдс, член палаты представителей США