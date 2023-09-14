Попугай Чико из Болгарии установил мировой рекорд Гиннесса по езде на мини-самокате

Семилетний попугай-какаду Чико из Болгарии установил мировой рекорд Гиннесса по езде на мини-самокате. Пернатый смог проехать на своем транспортном средстве 5 метров за 17,79 секунды.

Владелец Чико - профессиональный заводчик и дрессировщик попугаев - удивляется инициативности своего питомца. Людей он не боится, а если хочет поиграть, сам тащит игрушки.