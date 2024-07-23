Популярная российская блогер МотоТаня погибла в Турции

Российская байкерша Татьяна Озолина, известная в соцсетях как МотоТаня, погибла в Турции, пишет Sputnik со ссылкой натурецкое агентство Anadolu.



Смертельное ДТП с участием Озолиной произошло в ночь на 23 июля. Еще один участник ДТП - турецкий мотоблогер Онур Обут.



"Мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла россиянка Татьяна Озолина", - говорится в сообщении агентства Anadolu.



Озолина в результате ДТП погибла на месте, турецкий мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.



У МотоТани почти три миллиона подписчиков в соцсетях. Последний свой пост она опубликовала 22 июля.



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