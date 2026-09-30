Попытка устроить авиакатастрофу, драка пилотов - что известно об инциденте с самолетом Flydubai

Мировые интернет-ресурсы публикуют первые кадры из салона самолета Flydubai, сделанные, предположительно, пассажирами лайнера в момент ЧП. Слышны крики людей, в салоне началась паника. При этом подлинность роликов официально пока не подтверждена.

Тем временем израильские силовики проверяют версию о намеренной попытке устроить крушение. Как сообщает 14-й канал израильского телевидения, один из летчиков внезапно сорвал лайнер в крутое пике, борт потерял около 4 тыс. м высоты. По предварительным данным следствия, пилот пытался совершить суицид и разбить самолет, однако напарник в кабине вступил с ним в борьбу. Катастрофу предотвратили бортпроводники и пассажиры, которые ворвались в кабину и скрутили нападавшего.

О пережитом кошмаре на борту журналистам рассказала мама одной из пассажирок: "Моя дочь летела рейсом из Дубая в Израиль. Она возвращалась из Бангкока. Она позвонила мне совсем недавно, может быть, минут двадцать назад, и сказала, что думала, будто это конец. Она рассказала, что они услышали голоса и крики. Кто-то звал на помощь. Это был пилот. Он кричал: "Помогите, помогите, помогите". Самолет начал терять управление. Все кричали, думая, что погибают. Через несколько минут управление перехватили два других пилота, а несколько израильтян бросились к тому человеку. Он схватил нож и попытался убить пилота, люди перехватили его руку и повалили на пол. Вокруг было много крови - израильтяне бросились на помощь, повсюду была кровь. "Это было безумие", сказала она, "просто безумие, кошмарное время".

Израильский журналист Амит Сегаль со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что второй пилот сейчас находится на допросе, а Израиль расследует случившееся как полноценный террористический акт.

Напомним, утром 30 сентября поступил сигнал о захвате самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. На борту находилось около 180 человек. В воздух были подняты два истребителя ВВС Израиля. Премьер Нетаньяху и министр обороны Кац проводят экстренное совещание по безопасности.