Международная реакция не заставила себя ждать. В ОБСЕ осудили захват протестующими здания Конгресса США. Канцлер ФРГ и президент Франции выразили беспокойство "за сохранность американской демократии" как эталона. На что способен политический истэблишмент США в погоне за властью и влиянием, расскажет Мария Петрашко.



Выстрел в упор, в безоружную женщину - прямо в цитадели демократии. Как окажется позже, ветерана Вооруженных сил США. Спустя несколько часов она, как и еще несколько сторонников Трампа, скончается в больнице. Они просто хотели честных выборов, но демократическая система США действует на поражение.



Все пострадавшие в эти сутки - далеко не первые жертвы американского режима. Как бы такое беспрецедентное насилие не спровоцировало санкции против США от главных поборников демократии - Прибалтики и Украины.

Штурм на Капитолийских холмах

Впрочем, в первые часы силовики оставались с народом. На страже Конгресса - лишь несколько охранников с пианино, огнетушителем и дубинками. Пока полицейские делали селфи с протестующими, и Пентагон не торопился направлять Нацгвардию в эпицентр. Ведь именно правоохранители - преданный электорат Трампа. Но новоизбранный президент Байден призвал дать дорогу демократии и по дорогам демократично поехал спецназ!



Попытка госпереворота по-американски

Особенные или невероятные, но у демократов свои причуды, и цензура в соцсетях официально блокировала видео с призывом Трампа к миру — якобы из-за риска насилия. Круг двойных стандартов замкнулся в эту ночь!

Американский бунт

Как бы не появилась в мире очередная горячая точка во имя отвлечения внимания. Ведь небывалый внутриполитический раскол в США отражался в уличных протестах больше полугода. И вот опасения 56% американцев о начале гражданской войны чуть не оказались явью - финал самых скандальных в истории президентских выборов в США выглядит именно так!



Под горячую руку попадались журналисты. Протесты охватили и другие штаты: неспокойно в Калифорнии и Орегоне.