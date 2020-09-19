Попытка захвата иммиграционного управления в Портленде

И снова мятежный Портленд. Там большая толпа радикалов "Антифа" собралась у здания управления иммиграционной и таможенной службы США. Полиция объявила собрание бунтом и дала протестующим две минуты, чтобы покинуть территорию. Разумеется, этого не произошло. По окончании срока ультиматума стражи порядка пошли в атаку.



Дымовые гранаты и слезоточивый газ заполнили улицы, защита зонтами и подручными средствами не спасала радикалов от перцовых боеприпасов. Десятки человек были арестованы уже на подступах к федеральному зданию.



Массовая стрельба в Рочестере



Впрочем, есть и новые жертвы протестов. По меньшей мере два человека погибли, 16 пострадали после стрельбы в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Неизвестные устроили пальбу по демонстрантам, затем скрылись. Не исключено, что это были участники протестного движения Black Lives Matter. На месте работают сотрудники отдела полиции по борьбе с тяжкими преступлениями - пропускают только родственников погибших и пострадавших.



