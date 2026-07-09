Попытки Мадьяра найти союзников или политический жест: что означает возрождение Вышеградской группы

В информационном пространстве активно обсуждается "возрождение" Вышеградской группы - неформального объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Инициатором выступил новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр, предложивший не только оживить сотрудничество, но и расширить группу до "Вышеградской восьмерки" за счет Германии, Австрии, Хорватии, Словении и Румынии. Эксперты, однако, сомневаются, что за этой риторикой стоят реальные перспективы, и указывают на внутренние разногласия, исторические противоречия и прагматичные интересы каждой из стран. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

По словам директора Центра международных исследований ФМО БГУ Никиты Беленченко, возрождение Вышеградской четверки - это попытка венгерского премьера занять свое место внутри Европейского Союза и найти сторонников среди соседей. "Это попытка занять место внутри ЕС за счет региональных объединений. Венгрии нужны сторонники той политики, которую продвигает Мадьяр. Но вряд ли это приведет к значимым результатам. Для него важно не столько политическое единство, сколько выработка общей позиции по экономике, миграции и энергетическому комплексу, где у стран Вышеградской группы схожие проблемы", - пояснил эксперт.

В совокупности ВВП стран Вышеградской четверки составляет лишь 8-9 % от общесоюзного. По численности населения они сопоставимы с Францией, но это не превращает их в единый голос. "Их голос не приравнивается на уровне Вышеградской четверки, а учитывается по отдельности. Коллективная позиция в ЕС сейчас не озвучивается, и не озвучивалась даже до кризиса 2022 года. В отличие от Северного Совета, у Вышеградской группы нет практики совместных заявлений, к которым прислушиваются", - отметил Никита Беленченко.

Предложение включить в группу Германию и другие страны вызвало недоумение даже внутри Вышеградской четверки. "Мадьяр, вероятно, хочет сыграть на противоречиях между крупными державами. Германия - локомотив ЕС, и ее вхождение в группу могло бы означать позицию "надсмотрщика". Но это создает конфликты - например, между Польшей и Германией, тем более что в Польше раздробленность на уровне премьера и президента. Они движутся в разных направлениях: один к США, другой к ЕС", - пояснил эксперт.

На фоне попыток Брюсселя ввести голосование квалифицированным большинством и унифицировать политику, формирование макрорегионов внутри ЕС выглядит как естественная реакция. "Вряд ли Вышеградская группа готова создать общую позицию по большинству решений. У Брюсселя есть рычаги давления - он может предоставлять помощь Чехии или Польше, блокируя ее для Венгрии. И вряд ли эти страны откажутся от поддержки ради солидарности в рамках четверки", - резюмировал Никита Беленченко.