"Попытки заканчиваются провалом" - почему антироссийская повестка в Сербии не работает

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Протесты в Сербии, продолжающиеся с 2024 года, привлекли внимание мировых центров силы, каждый тянет Сербию в свою сторону. Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью" проанализировал, какие внутренние и внешние факторы питают протестные настроения, почему антироссийская риторика в Белграде не работает и какой сценарий развития событий наиболее реалистичен.

Сербия оказалась в центре геополитического притяжения. Внешние игроки преследуют разные цели. "Россия пытается сохранить сотрудничество с Сербией. Европейский союз тянет Сербию в Евросоюз. Сербия говорит, что она независимая и сама выбирает свою политику многополярности и многовекторности. А США используют Сербию как элемент противостояния с ЕС и Россией", - пояснил эксперт.

Однако не все объясняется внешним давлением. Внутренние кризисы также подпитывают протестность. "Второй срок Вучича, изменения в законодательстве, регулирующем деятельность общественных организаций, вызывают недовольство. Молодежь всегда балансирует от правых к левым и использует протесты, чтобы заявить о своем мнении", - отметил Никита Беленченко.

Результаты муниципальных выборов 2026 года показали, что оппозиция серьезно укрепилась. "Партия Вучича сохранила большинство во всех муниципалитетах и не нуждается в коалициях. Это принципиальный момент. Но оппозиция набирает вес и подбирается к проправительственной партии", - констатировал эксперт.

Наиболее вероятный исход - попытка проправительственной партии договориться с оппозицией и успокоить протестные настроения. "Правительство может выдвинуть более удобного кандидата, который будет выгоден не столько внешне, сколько внутри общества, и готов будет проводить изменения, которые устроят общество. Но не факт, что эти изменения устроят Евросоюз", - спрогнозировал Никита Беленченко.

Вопреки ожиданиям, попытки навязать Сербии антироссийскую повестку проваливаются. "Заблуждение говорить, что в Сербии есть антироссийская риторика. Невозможно заставить серба проголосовать за оппозицию, которая выступает против России. Это автоматический провал", - резюмировал эксперт.