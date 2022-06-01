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Попытки Дании поставить бронетехнику Украине сорвались

Милитаризация Украины продолжается. Канцлер ФРГ Шольц объявил о поставках Украине систем ПВО. Киев должен получить вооружение уже на следующей неделе. Точной информации об объемах поставок политик при этом не предоставил.

Швейцария настаивает на нейтралитете

Одновременно попытки Дании поставить бронетехнику Украине сорвались из-за вето Швейцарии. Цюрих заблокировал запрос на отправку 20 бронетранспортеров швейцарского производства, сославшись на политику нейтралитета и обязательство не поставлять оружие в зоны конфликтов.


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