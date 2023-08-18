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Попытка Киева удара по Москве и атака на корабли Черноморского флота - пресечены

Очередная атака киевского режима на Москву. В 4 утра система ПВО отразила террористическую угрозу. После подбития беспилотник изменил свою траекторию и упал на нежилое здание. Обломки повредили один из павильонов экспоцентра. Жертв и возгораний нет. Сейчас на месте происшествия работают городские экстренные службы.

А в юго-западной части Черного моря украинский безэкипажный катер пытался атаковать корабли Черноморского флота. В ходе отражения атаки судно, не достигнув цели, уничтожено огнем из бортового вооружения сторожевого и патрульного кораблей.

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