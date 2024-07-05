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Мирная инициатива Орбана и возможная поездка в Москву вызвала настоящую панику в ЕС
Премьер Венгрии пытается сдвинуть с мертвой точки мирный процесс урегулирования ситуации в Украине. С этой целью он сегодня, как ожидается, должен прилететь в Москву. На минувшей неделе Виктор Орбан посетил Киев, где, по всей видимости, обсуждал какие-то детали мирного плана. У чиновников ЕС попытки Орбана проводить дипломатию вызвали настоящую панику.
Мишель, уходящий глава Евросовета, заявил: "Венгрия не вправе от имени ЕС выдвигать мирные инициативы". Премьер Польши Туск сказал, что Варшава встревожена слухами о поездке Орбана. Британская "Гардиан" сообщает: "Председательство Венгрии в ЕС наделяет страну широкими полномочиями, но европейские лидеры попытаются не дать ей возможности их реализовать".
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