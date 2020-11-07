Попытки помешать подсчету голосов в Пенсильвании

В Пенсильвании полиция Филадельфии сообщает о расследовании заговора с целью нападения на здание центра, гдеведется подсчет голосов. Задержано двое вооруженных мужчин. Подозреваемые прибылииз штата Виргиния на автомобиле Hummer. Обнаруженная в нем символика указываетна принадлежность этих лиц к ультраправой группировке. К делу подключилось ФБР.На улицах Филадельфии тем временем появились бойцы Нацгвардии. То и делопоступают сообщения об угрозе минирования здания, где считают бюллетени.