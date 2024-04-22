3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Попытки защитить суверенитет или страсти вокруг евроинтеграции - в Тбилиси продолжаются массовые протесты против принятия закона об иноагентах
В Тбилиси продолжаются массовые протесты против принятия закона об иноагентах. Многочисленная толпа провоцировала полицию на столкновения, но стычки оказались локальными: манифестанты бродили по центральным кварталам, всячески демонстрируя готовность взять под контроль улицы Тбилиси.
Протесты проходят по инициативе молодежных организаций: им новый закон гарантирует статус иностранных агентов. Большинство общественных движений страны финансируется либо Евросоюзом, либо США. По новому закону подобные структуры должны публично заявить, что политической деятельностью ни занимаются за чужой счет и в чужих интересах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября