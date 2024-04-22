Попытки защитить суверенитет или страсти вокруг евроинтеграции - в Тбилиси продолжаются массовые протесты против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси продолжаются массовые протесты против принятия закона об иноагентах. Многочисленная толпа провоцировала полицию на столкновения, но стычки оказались локальными: манифестанты бродили по центральным кварталам, всячески демонстрируя готовность взять под контроль улицы Тбилиси.