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Попытки защитить суверенитет или страсти вокруг евроинтеграции - в Тбилиси продолжаются массовые протесты против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси продолжаются массовые протесты против принятия закона об иноагентах. Многочисленная толпа провоцировала полицию на столкновения, но стычки оказались локальными: манифестанты бродили по центральным кварталам, всячески демонстрируя готовность взять под контроль улицы Тбилиси.

Протесты проходят по инициативе молодежных организаций: им новый закон гарантирует статус иностранных агентов. Большинство общественных движений страны финансируется либо Евросоюзом, либо США. По новому закону подобные структуры должны публично заявить, что политической деятельностью ни занимаются за чужой счет и в чужих интересах.

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