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Поражение Украины может вынудить США ввести туда войска НАТО, заявил экс-советник ЦРУ
Поражение Киева вконфликте сМосквой может вынудить США ввести войска НАТО взападную часть Украины, что приведет кпрямому столкновению сРоссией. Обэтом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Его слова цитируетsputnik.by.
"Если Россия находится награни победы, союзники (вместе сСША) могут сделать что-то отчаянное, например, отправить войска вЗападную Украину под каким-то гуманитарным предлогом. Белый дом иего союзники могут оправдать это, заявив, что это делается для предотвращения российских военных преступлений против гражданскихлиц. Ноэто подготовилобы почву для прямого столкновения сроссийскими силами",- сказал Джеймс Рикардс. Его слова приводит
Также президент США Джо Байден может побудить Польшу отправить своих солдат назапад Украины. Экс-советник ЦРУ допустил, что польское руководство может быть более антироссийским, чем американское.
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