"Если Россия находится награни победы, союзники (вместе сСША) могут сделать что-то отчаянное, например, отправить войска вЗападную Украину под каким-то гуманитарным предлогом. Белый дом иего союзники могут оправдать это, заявив, что это делается для предотвращения российских военных преступлений против гражданскихлиц. Ноэто подготовилобы почву для прямого столкновения сроссийскими силами",- сказал Джеймс Рикардс. Его слова приводит The Daily Reckoning . Онотметил, что поражение Киева станет настоящей "геополитической катастрофой" для Вашингтона.